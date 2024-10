PUBBLICITÀ

Dalle ore 16:00 di venerdì 18 ottobre sulla A19 “Palermo-Catania” sarà provvisoriamente aperta al transito veicolare la rampa B di immissione in autostrada nella carreggiata in direzione Catania, al chilometro 120, in località Enna.

Sulla rampa dello svincolo vigerà il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari ed il divieto di sorpasso. Le indicazioni verranno rese note all’utenza mediante segnaletica di cantiere.