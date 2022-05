Enna: a Zagaria focus sulla sostenibilità ambientale

È Villa Zagaria, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna, nella riserva di Pergusa, il luogo che ospiterà l’incontro che si terrà domani alle ore 9.30 con le istituzioni, i rappresentanti dei Club service e delle Associazioni per approfondire gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale tra diritto e dovere.

L’evento, nell’ambito del programma organizzato dalla Prefettura di Enna in occasione della Festa della Repubblica, sarà l’occasione per presentare il progetto, fortemente voluto dal Prefetto Matilde Pirrera, “Adottiamo il nostro ambiente”. Condiviso dal Libero Consorzio comunale di Enna, dal Comune, dal Corpo Forestale, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco e dall’Ordine degli Agronomi ha l’obiettivo di contribuire concretamente alla cura e al mantenimento delle pendici di Enna e delle aree a verde attraverso interventi sostenibili che puntano a valorizzare il paesaggio.

Per la realizzazione del progetto occorre che soggetti pubblici e privati cittadini maturino un impegno ecologico con l’adozione di una porzione di territorio dove realizzare interventi di buona pratica agronomica e contribuire così ad evitare la propagazione degli incendi e favorire la riqualificazione ambientale.

Nello specifico, le aree maggiormente critiche, sulle quali concentrare i lavori di manutenzione, verranno individuate in collaborazione con il Corpo Forestale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Comuni e l’Ordine degli Agronomi. La scelta di Zagaria non è casuale in quanto il Libero Consorzio Comunale di Enna è impegnato da tempo a diffondere tecniche innovative ed ecologiche per la cura e il mantenimento degli ecosistemi naturali che puntano a tutelare la biodiversità, contenere i processi erosivi e ridurre l’impatto ambientale.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire le buone pratiche agronomiche messe in campo dal Libero Consorzio, in collaborazione con gli istituti di ricerca, l’università e l’Ente di sviluppo agricolo, per la gestione dell’area pergusea, pratiche queste sempre più necessarie per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e per la salvaguardia sostenibile dell’ambiente.

“Siamo particolarmente contenti per la crescente l’attenzione rivolta alla gestione del compendio di Zagaria, luogo di notevole interesse scientifico, culturale e ambientale – spiega il commissario straordinario Girolamo Di Fazio – ma anche luogo simbolo di questo territorio per la presenza del campo internazionale del germoplasma dell’ulivo, il cui valore scientifico e culturale attrae sempre più interesse. Come ente siamo impegnati non solo nel mantenimento degli ecosistemi, ma anche per la promozione e lo sviluppo della fruizione sostenibile dell’area. Aprire Villa Zagaria al territorio è stato un preciso obiettivo per assicurare a questo luogo una crescita non solo sotto l’aspetto ambientale, ma anche economico”.