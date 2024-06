Enna: a Villa Zagaria la seconda edizione dello Yoga Day Festival

PUBBLICITÀ

Un festival dedicato alle discipline olistiche con 30 professionisti ognuno con un’attività diversa, una kermesse dedicata all’inclusione con la pratica anche di yoga accessibile e per i disabili guidata da Alessandra Cocchi di Teramo. Nella splendida cornice di Villa Zagaria a Pergusa, il luogo dove sono coltivate le piante di ulivo provenienti da tutto il pianeta, simbolo di pace, resilienza e abbondanza, il prossimo 23 giugno sarà possibile trascorrere una giornata all’insegna della natura, del benessere e della felicità. Perchè lo Yoga Day Festival è un contenitore multiforme. Oltre a diversi stili di yoga ci saranno pilates, mindfulness, massaggi olistici, trattamenti shiatsu, osteopatia biodinamica, yoga per mamme e bebè, counseling e teatro, camminate con metodologia naturetherapy, laboratori artistici, tai chi, scrittura creativa, pranayama, bioenergetica, acro yoga, orticoltura terapeutica, musicoterapia, pratiche zen, seminari, performance e laboratori per bambini.

PUBBLICITÀ

Lo Yoga Day Festival, con il patrocinio della Regione Sicilia, è organizzato dal Centro Studi “YoDanza”, con la direzione artistica di Valentina D’Angelo, direzione amministrativa di Carmen Contino e direzione di produzione di Cristiana De Luca. L’idea è quella di fare rete tra gli operatori delle discipline ad approccio olistico per diffondere efficaci pratiche e strumenti di benessere. Un’idea di condivisione, ma principalmente di ampliamento dei concetti di benessere e felicità. E proprio all’insegna di una auspicabile collaborazione tra settori, anche apparentemente distanti, nel corso della giornata si terrà una tavola rotonda dal tema “Nutrire l’amore per se stessi” alla quale parteciperanno medici, psicologi, progettisti del benessere abitativo, che si confronteranno sul tema.

Le attività del Festival inizieranno alle ore 9:00 ma già dalle 8:00 sarà possibile registrarsi. Per agevolare la viabilità, un autobus partirà da Enna Alta (piazza Scelfo) alle ore 8:15. Il bus farà poi tappa intorno alle 8:30 al terminal Sais di Enna Bassa, per ripartire verso via Apollo (Pergusa) nell’area delle casette Gescal, dove chi decide di raggiungere Pergusa autonomamente può parcheggiare la propria auto. Dalle Gescal di Pergusa il bus farà poi tappa a Villa Zagaria. Il ritorno al parcheggio e poi ad Enna alta è previsto per le 13:30 e la sera a fine evento alle ore 19. Servizio gratuito.

Per prenotare o per altre informazioni consultate il sito www.yogafestival.it o inviate una mail a info@yogadayfestival.it.