Enna: a suor Lucia Cantalupo il premio “Una di Tante” della Pro Loco di Nicosia

PUBBLICITÀ

È stato consegnato ieri a Enna, presso Al Kenisa, il premio “Una di Tante”, assegnato lo scorso 4 ottobre dalla Pro Loco di Nicosia per la città di Enna alla missionaria ennese suor Lucia Cantalupo. Il premio è assegnato a eccellenze femminili e maschili che si sono contraddistinte condizionando in senso positivo la realtà del territorio.

PUBBLICITÀ

Suor Lucia, missionaria in Brasile da 37 anni e fondatrice dell’associazione Nova Vita Italia Onlus, non aveva potuto essere presente alla cerimonia di ottobre. A ritirare il premio in sua rappresentanza era stato Ivan Piscitello, presidente di Nova Vita Italia Onlus. Ieri, invece, il riconoscimento le è stato consegnato a Enna.

PUBBLICITÀ

Queste le motivazioni della scelta per la città di Enna, sulla base della candidatura presentata dal Comune: «Suor Lucia Cantalupo, nata ad Enna nel 1948, incarna la speranza come forza trasformatrice. Da 37 anni in missione in Brasile, ha imparato a sperare quando tutti vedevano solo disperazione nelle favelas di Sapè, salvando centinaia di bambini dalla prostituzione, violenza e abbandono. Il suo legame con Enna è un ponte vivo. Nel 2008 fonda l’associazione Nova Vita Italia Onlus, coinvolgendo generazioni di Ennesi nell’adozione a distanza e nella solidarietà. Le sue lettere di Pasqua e Natale sono segni di speranza che germogliano nel territorio, educando alla parità sociale e ai diritti dell’infanzia. Riconosciuta con l’onoreficienza al merito della Repubblica Italiana e da Papa Francesco, Suor Lucia è una zappa nelle mani di Dio. Strumento rude ma fertile che con entusiasmo contagioso insegna che la speranza non aspetta domani perché il suo nome è oggi.»

L’associazione ringrazia il Comune di Enna per aver presentato la candidatura, nella persona del sindaco, dell’assessore Giuseppe La Porta e dell’assessore Mirko Milano, nonché il sindaco e la Pro Loco di Nicosia.