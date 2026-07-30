Enna, a Spazio Ikigai la presentazione del libro dedicato al cinema di Franco Battiato

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Venerdì 31 luglio, alle ore 19, Spazio Ikigai, in via Giuseppe Fava 41 a Enna Bassa, ospiterà la presentazione del libro “Franco Battiato: il lungo viaggio nel cinema” di Fabio Bagnasco, regista, scrittore e produttore.

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L’iniziativa, a ingresso gratuito, rientra nella rassegna “Trame di vita. Incontri che ispirano. Storie che restano”.

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Nel corso dell’incontro l’autore presenterà il volume dedicato al percorso cinematografico di Franco Battiato, soffermandosi sulle opere e sulla visione artistica del musicista e regista siciliano. Attraverso il racconto di Bagnasco, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dell’universo cinematografico di Battiato, con particolare attenzione al suo pensiero, alla sua sensibilità e alla ricerca interiore.

A dialogare con l’autore sarà la dottoressa Fiorella Mazzio.