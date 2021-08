Enna: a settembre il primo “Festival del Talento”

Il centro di aggregazione per minori, gestito dalla cooperativa ASMIDA, organizza il Primo Festival del Talento che si terrà ad Enna il primo weekend di settembre. Il centro di aggregazione è finanziato dal Comune di Enna con i fondi regionali dei piani di zona del distretto sociosanitario d/22. Il festival si rivolge a tutti i giovani del territorio ennese (dai 4 ai 25 anni). Tre le categorie previste: canto, ballo e recitazione. E’ possibile partecipare sia come singolo che in gruppo in tutte e tre le categorie. Sarà possibile iscriversi al festival contattando gli organizzatori dell’evento.

Qui di seguito il regolamento.

“Il Primo Festival del Talento” è un evento pubblico del genere talent show strutturato in forma di gara, con la finalità di scoprire e lanciare TALENTI, generare condivisione delle esperienze artistiche e permettere a chiunque di esprimersi. L’evento è incentrato sulla gara, preceduta da provini svolti per individuare gli artisti che parteciperanno allo spettacolo della semifinale e della finale. La manifestazione è organizzata in seno alle attività svolte all’interno del centro di aggregazione per minori presso la “Casa di Giufà” gestito dalla cooperativa sociale ASMIDA e finanziato dal Comune di Enna con i fondi regionali dei piani di zona del distretto sociosanitario d/22. L’evento si articola in tre giornate di audizioni/selezioni, una Semifinale e una finale. Lo schema di evento ed il numero di serate possono variare a discrezione dell’organizzazione. Partecipano alla gara performers di ogni tipo di arte (non sono ammessi gruppi canori superiori a 5 elementi e compagnie di recitazione superiore a 3 elementi, band strumentali, sono ammesse invece crews e corpi di ballo ed in questo caso sono considerati come unico soggetto), che diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono fornire le loro migliori prestazioni artistiche. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione l’assenza in capo ai partecipanti (e a ciascun membro dei gruppi considerato individualmente) di contratti o vincoli o impegni di qualsiasi tipo che possano impedire o limitare, in qualsiasi modo, la partecipazione alla gara e/o lo sfruttamento in ogni sede forma e modo dei diritti concessi sulle prestazioni rese in occasione dell’evento. Alla semifinale ed alla finale partecipano 5 Giudici, persone di nota e comprovata credibilità nel mondo sociale e ritenuti idonei dall’organizzazione. I 5 Giudici valutano le doti artistiche dei candidati in sede delle semifinali e quindi valutano la loro idoneità ad essere selezionati per la finale, commentano volendo, e votano (un voto pro capite) le esibizioni durante le 2 serate alle quali saranno sempre presenti, decidendo altresì eventuali eliminazioni nei casi previsti nel presente documento. È possibile, a discrezione della organizzazione per ragioni organizzative, procedere in qualsiasi fase a un ripescaggio dei concorrenti già eliminati. Le valutazioni, i pareri e le votazioni di ciascun Giudice, ovunque espressi nell’ evento sono assunti a propria assoluta discrezione e non sono appellabili. I brani musicali (editi e/o inediti) che accompagneranno le esibizioni, l’utilizzazione di eventuali supporti, basi musicali, musicisti d’accompagnamento, sono riservati alla discrezionale scelta e valutazione dell’organizzazione.

Le audizioni di coloro che vogliono partecipare al evento sono parte integrante dell’ evento stesso e sono strutturate in due fasi:

a) Prima fase: audizioni La prima scrematura, detta Pre-casting, effettuata dagli organizzatori dell’ evento, avviene nel corso di un provino che si svolge senza la presenza dei Giudici, nel quale i partecipanti dovranno portare una performance della durata massima di 100 secondi, qualora sia necessario il supporto musicale di accompagnamento esso sarà fornito dal partecipante su supporto USB come anche debbono essere di proprietà del candidato eventuali attrezzi necessari, capi di abbigliamento o costumi

b) Seconda fase: semifinali. I Giudici effettueranno la selezione per definire i finalisti tra tutti i candidati che avranno ricevuto almeno tre pareri positivi su quattro. Tutti i semifinalisti vengono “vagliati” come possibili finalisti dai 4 Giudici, nel corso della Semifinale nella quale si presenteranno sul palco con una esibizione anche uguale a quella del pre-casting, e saranno esaminati dai Giudici, seguendo criteri non didascalici (stesso tipo di performance, stessa disciplina artistica), ma di affinità “emotiva” e di gusto. Tra i concorrenti che si sono esibiti nella Semifinale i Giudici scelgono massimo 20 finalisti. 3. Finale. Alla Finale partecipano i 20 concorrenti che hanno superato le Semifinali, i candidati avranno a disposizione massimo cinque minuti e dovrà trattarsi di una performance diversa da quella proposta in fase di semifinale. Ogni concorrente per la finale dovrà preparare due performance, la seconda potrebbe rendersi necessaria nella fase finale a tre. La Finale prevede un’unica manche in cui tutti i concorrenti si esibiscono, la Giuria esprime il proprio voto una sola volta al termine di tutte le esibizioni in modo da creare una rosa di tre Superfinalisiti, che dovranno esibirsi nuovamente per il voto finale. Chiuso il voto relativo alla scelta del vincitore, dopo pochi minuti, viene comunicato il risultato e decretato ufficialmente il vincitore (ovvero, il performer che ha ricevuto il maggior numero di voti). L’organizzazione si riserva, anche in questo caso, la facoltà di modificare il numero dei concorrenti che accedono alla finale e la modalità delle esibizioni, variando il numero e la struttura delle manche o cambiando il meccanismo di votazione. Onde evitare dubbi interpretativi è inteso che, in ogni caso di interruzione anticipata dell’evento in cui non si addivenisse, per qualsiasi motivo – e quindi anche per decisione insindacabile dell’organizzazione connessa a ragioni oggettive alla nomina del vincitore dell’Evento, nessun partecipante avrà diritto ad alcun premio. In ogni caso, nulla potrà essere eccepito o contestato al Comune di Enna, conseguentemente all’assegnazione del premio finale o, comunque, in relazione al premio finale stesso.

4. Premio per i vincitori. Ai vincitori saranno assegnati dei premi (trofei) che saranno stabiliti dall’organizzazione.

5. Principali obblighi comportamentali che derivano dalla partecipazione all’evento

• Ogni partecipante all’Evento deve contribuire al massimo nella realizzazione di tutte le attività che vengono proposte durante il periodo di realizzazione dell’evento.

• I partecipanti hanno l’obbligo di seguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti dell’organizzazione dell’evento, sia nelle fasi di registrazione delle prove sia in quelle di documentazione delle loro attività individuali e di gruppo.

• I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti e gli arredi delle location dell’evento, salvaguardandone l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la massima diligenza i beni messi a disposizione dall’organizzazione. Eventuali danni causati dai partecipanti ad arredi, ambienti, o in generale ogni oggetto messo a disposizione durante la permanenza all’interno del evento verranno addebitati dall’organizzazione al/ai partecipante/i che li ha/hanno provocati.

• I partecipanti devono rispettare le regole delle attività così come sono loro illustrate dagli organizzatori dell’evento. • Il partecipante che dovesse ritirarsi prima della fine della gara, salvo i casi di forza maggiore, deve rendersi disponibile su invito dell’organizzazione ad essere presente alla finale.

• È assolutamente proibito ai partecipanti stipulare patti o stringere accordi di qualsiasi forma e natura o tenere comportamenti contrari allo spirito, alle modalità e alle finalità della gara, che possano condizionare o viziare il normale svolgimento della gara o influire sull’esito dello stesso. Il divieto vale anche per gli eliminati.

• L’organizzazione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in presenza di comportamento sleale e/o violento e/o offensivo nei confronti dei componenti dell’organizzazione dell’evento o degli altri partecipanti o del pubblico, di violazioni di quanto previsto nel presente documento o di comportamenti offensivi di confessioni e sentimenti religiosi. L’organizzazione può procedere con l’esclusione nel caso in cui il medico incaricato dall’organizzazione ritenga inopportuna la prosecuzione perché pericolosa per l’incolumità del diretto interessato o degli altri partecipanti.

• Coloro che vengono eliminati, si impegnano a non dare a chi è ancora in gara notizie, indicazioni o suggerimenti che possano condizionare l’andamento della gara.

• Se nel corso dell’evento dovessero verificarsi eventi non prevedibili, l’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito della gara. Tali modifiche hanno automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono, in qualsiasi forma e quindi anche durante la diretta, comunicate ai partecipanti interessati.

• E’ fatto divieto ai partecipanti di introdurre nelle location ove è svolta la manifestazione, materiale che non sia espressamente autorizzato.

• L’organizzazione concorderà con i partecipanti il fabbisogno di solo materiale tecnico audio, con esplicito divieto per: – oggetti che possano arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità delle persone (qualsiasi tipo di arma); – qualsivoglia materiale illegale; – alcool. Resta inteso che il presente regolamento può essere soggetto a libera revisione per ragioni organizzative, produttive o artistiche individuate a esclusiva discrezione dell’organizzazione.

Sarà possibile iscriversi al festival inviando una mail a barbagallomarinella@gmail.com o marta.mingrino@gmail.com

Oppure contattando i seguenti numeri di telefono

3388558370 Marinella Barbagallo

3398256545 Marta Mingrino