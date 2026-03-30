Enna: a Sant’Anna arte e tradizione con “Di sti spati trapassata”

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Un appuntamento intenso e suggestivo tra musica, teatro e tradizione popolare animerà la serata del 31 marzo alle ore 19.30 presso la Chiesa di Sant’Anna di Enna.

“Di sti spati trapassata” è il titolo dell’iniziativa che propone un percorso artistico e spirituale capace di intrecciare cultura, devozione e identità territoriale, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e profondamente evocativa.

La serata vedrà la partecipazione di “Le Lamentanze Popule Meus” di Assoro, espressione autentica della tradizione popolare siciliana; Elisa Di Dio insieme al laboratorio di drammatizzazione del progetto BiblioInsieme, con una performance che unisce parola e interpretazione scenica e Davide Campisi, voce e percussioni, artista capace di fondere sonorità contemporanee e radici arcaiche.

L’evento, a ingresso libero, è promosso da Bottega Culturale, Soroptimist Club e Società Dante Alighieri di Enna, con il patrocinio e la collaborazione della comunità parrocchiale di Sant’Anna, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

“Di sti spati trapassata” si propone come un momento di riflessione e condivisione, in cui arte e tradizione diventano strumenti per riscoprire il valore della memoria collettiva e delle espressioni culturali locali.

“Come Bottega Culturale, vogliamo sottolineare con forza – afferma il presidente Antonio Messina – che crediamo profondamente che l’arte non sia solo decorazione o intrattenimento, ma un mezzo capace di parlare al cuore della comunità, stimolare curiosità e favorire la partecipazione. In un periodo così significativo per la città, come la Settimana Santa, sentiamo ancora più urgente portare novità e fermento culturale, offrendo a tutti l’occasione di confrontarsi con le radici e le trasformazioni del nostro territorio. Con l’appuntamento del 31 marzo – conclude – vogliamo dimostrare che, anche con le nostre sole forze e con la preziosa collaborazione di associazioni e club service che, come noi, ci credono, è possibile creare momenti di bellezza, dialogo e arricchimento collettivo. Per questo desidero ringraziare Rosalba Russo, presidente del Soroptimist Club Enna, e Pietro Colletta, presidente della Dante Alighieri di Enna, per il loro sostegno.”

Ingresso libero fino a esaurimento posti.