Enna: a Pergusa trionfa la storia della Formula 1

Vincono la storia della Formula 1 e dell’automobilismo insieme alla Settimana Motoristica Ennese, che da giovedì a domenica ha rivissuto gli anni ruggenti delle corse all’Autodromo di Pergusa. L’evento ha esaltato e visto in azione in pista le monoposto ante-1966 più prestigiose, comprese quelle di alcuni fra i campioni del mondo più acclamati. Ma non solo: protagoniste anche le Sport/GT prime attrici dell’endurance leggendario a Le Mans come alla Targa Florio e le monoposto propedeutiche della Formula Junior, oltre che la “chicca” della Hesketh 308 di F1 ex James Hunt del Mondiale 1974.

Circuito ed ente organizzatore hanno ricevuto convinto apprezzamento dagli oltre cento piloti di 13 nazionalità diverse che si sono sfidati su un totale di 76 blasonate vetture lungo i 4950 metri della pista siciliana.

“Un alto numero di auto dall’esclusivo prestigio storico e sportivo hanno dato grande onore a Pergusa e all’intera Sicilia – ha dichiarato il presidente dell’Ente Consorzio Autodromo di Pergusa Mario Sgrò – sono state giornate di pura passione e cultura automobilistica. Vi è una piena condivisione di intenti con i nostri partner, come hanno dimostrato le importanti presenze e iniziative in griglia di partenza e sul podio. Enna vanta due fiori all’occhiello: l’Università Kore e l’Autodromo ed entrambi sono in crescita. Nel rinnovare l’appuntamento sul nostro circuito esprimo piena gratitudine a quanti hanno reso unico questo evento, che ora guarda con fiducia al futuro e all’appuntamento del 2025. Desidero condividere la gioia e il successo di questo evento con Nino Gagliano proprio nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della scomparsa”.

Sotto il profilo agonistico, con tutte le gare in diretta tv e web su vari canali nazionali e regionali, le gare delle Formula 1 storiche hanno assegnato il Gran Premio del Mediterraneo alla Cooper T53 campione del mondo nel 1960 con Jack Brabham e a Rudi Friedrichs, che hanno vinto sia gara 1 sabato sia gara 2 domenica. Sul podio della seconda corsa F1, combattuta fino all’ultima curva, il pilota tedesco è stato raggiunto dall’olandese Michel Kuiper, sesondo su Brabham BT4 del 1963, e l’inglese Justin Maeers, terzo con un’altra Cooper T53.

Dopo aver trionfato in gara 1 sabato tra le affascinanti Sport/GT, la Lotus Elan 26R Shapecraft del 1964 (solo 3 modelli prodotti) dell’equipaggio dei britannici Robin Ellis e Julian Thomas si è aggiudicata la Coppa Città di Enna grazie al terzo posto artigliato in gara 2, vinta domenica dalla Cooper Monaco T49 dei connazionali Ben e Justin Maeers. Come da regolamento, il podio finale è stato deciso dalla somma dei tempi delle due sfide endurance da 75 minuti: così Ellis-Thomas hanno preceduto la “quasi gemella” Lotus Elan 26R, seconda con il britannico Chris Drake e lo statunitense Danny Baker al volante, e la Lister Jaguar Costin di un altro britannico, John Spiers, classificata terza.

Identico podio ma condizioni di gara opposte per le Formula Junior in lizza per il Premio Pergusa, che domenica ha corso in condizioni da bagnato dopo la pioggia caduta nel primissimo pomeriggio. Il drenaggio della pista di Pergusa ha permesso che tutto si svolgesse regolarmente e, come sabato, anche in gara 2 la Lotus 22 del 1963 e il britannico Clive Richards hanno preceduto Manfredo Rossi di Montelera, anche lui con la Lotus 22, e il britannico Lee Mowle, terzo su Lotus 20/22. In quanto autore della pole position in 1’57”278, al vincitore è stato assegnato anche lo storico Premio Jean Lucien Bonnet, consegnato a Richards dal presidente dell’Automobile Club Nizza Frederic Ozon e da Cyril Orso, nipote del grande pilota francese scomparso a Pergusa nel 1962. A congratularsi con tutti i premiati c’erano Sgrò, il presidente dell’Università Kore di Enna Cataldo Salerno, l’assessore comunale allo sport e Isabella Talerico per Grandi Navi Veloci.