Enna: a Pergusa la sacra rappresentazione della passione, morte e resurrezione di Gesù

Torna con un nuovo allestimento e nuovi interpreti la sacra rappresentazione della Passione, morte e resurrezione di Gesù a Pergusa per la sua 42esima edizione. Voluta e organizzata dalla confraternita del Santissimo Crocifisso, retta da Savio Greco, e dalla parrocchia pergusina guidata da fra’ Tonino Arena, la manifestazione è inserita nel calendario degli eventi della Settimana santa ennese 2025 patrocinata da Comune di Enna e Collegio dei rettori delle confraternite.

Come da tradizione, la Via Crucis vivente partirà mercoledì santo 16 aprile alle 20 da piazza della Bonifica, davanti alla chiesa di Pergusa, set della maggior parte delle scene tratte dalla vita di Cristo, e proseguirà con un corteo di attori e figuranti fino al Calvario allestito alle spalle dell’autodromo.

In scena sessanta persone tra attori e figuranti. Alla regia, per il secondo anno consecutivo, l’artista piazzese Stefano Rizzo, convocato appositamente da Gela, dove vive e lavora da anni.

“La sacra rappresentazione di Pergusa è un’esperienza spettacolare partecipata – spiega – la drammatizzazione che mi pregio di realizzare, supportato dalla valida aiuto regia Pietrina Saja, si dividerà tra tradizione e innovazione, con nuove soluzioni sceniche ed espedienti performativi più snelli per velocizzare i tempi della rappresentazione e aiutare gli spettatori a seguire l’intero tessuto narrativo”.

Nuovi anche i volti di diversi interpreti, reclutati da Enna (come l’attore e regista Gaetano Libertino nel ruolo di Rabuit e Maria Rosa Campisi nel ruolo della Madonna), ma anche da Gela (come gli attori Orazio Di Giacomo che interpreta Cristo, Biagio Pardo che impersona Caifa e Maria Giannone che è la Maddalena) e ancora da Caltanissetta e Licata. Gli attori si adatteranno, come richiesto dal regista, a un’interpretazione che valorizza il messaggio di fede della rappresentazione sacra e si affiancheranno allo storico gruppo di figuranti volontari residenti pergusini ed ennesi. A chiudere il cast anche i costumisti Patrizia Leoni e Luca Manuli.

Questi i personaggi e gli interpreti. Voce narrante: Pietrina Saja; Gesù: Orazio Di Giacomo; Maria di Nazareth: Maria Rosa Campisi; Apostolo Giovanni: Matteo Federico; Pietro: Manuel Scarano; Maria Maddalena: Maria Giannone; Giovanni Battista: Elio Cassarino; Caifa: Biagio Pardo; Rabuit: Gaetano Libertino; Misandro: Sergio Gioveni; Giuseppe d’Arimatea: Giuseppe Restivo; Pilato: Ivan Blanco; Claudia: Stefania Aricò; Veronica: Anna Bonafede; Samaritana: Borina Scicolone; Malco: Augusto Pellicciotta; Serva: Anita Gagliano; Centurione: Guglielmo Ingrà; Tommaso: Simone Alfieri; Giacomo: Michele La Paglia; Giuda: Rosario Di Natale; Barabba: Michele Stivala; Pie donne: Maria Scimé, Roberta Carcò, Elena Gennuso, Alessandra Parlagreco; Sacerdoti del Sinedrio: Davide Bartoli, Antonio Bencivinni; Soldato romano Longino: Dario Ciancio; Soldato Sinedrio/Erode: Aldo Savasta; Soldati romani: Costantino Bencivinni, Mario Starrantino; Il viandante: Enzo Migliore; Le sorelle della montagna: Maria Pizzardi e Soviana Catania.