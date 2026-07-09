Enna, a Pergusa il Next Generation Samp Football Clinic per giovani calciatori

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Arriva per la prima volta a Enna il Next Generation Samp Football Clinic, iniziativa dedicata ai giovani calciatori nati dal 2010 al 2016, in programma il 13, 14 e 15 luglio al Campo sportivo di Pergusa.

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A organizzare l’evento è la scuola calcio ASD Progetto Enna Sport 04, società affiliata alla U.C. Sampdoria. Il clinic sarà dedicato a portieri e giocatori di movimento, con gruppi suddivisi per età e ruolo.

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I partecipanti avranno la possibilità di allenarsi con uno staff di tecnici professionisti, seguendo programmi di lavoro specifici e la metodologia Next Generation Samp, con un confronto diretto con tecnici impegnati nella formazione dei talenti del settore giovanile professionistico.

L’iniziativa prevede tre giorni di formazione, crescita e divertimento, con allenamenti tecnici e tattici, sessioni dedicate ai portieri e ai giocatori di movimento, kit ufficiale, assicurazione e attestato di partecipazione.

Sono previste diverse formule di partecipazione: Basic, Lunch e Full, con servizi differenziati in base alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3317504414 e 335702 2978.