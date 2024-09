Enna: a Pergusa acqua ogni cinque giorni

PUBBLICITÀ

In riferimento alla disposizione dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia con la quale Siciliacque ha comunicato l’ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna, AcquaEnna comunica che, dalla data odierna, la distribuzione idrica nella Frazione di Pergusa sarà regolata secondo turnazione ogni cinque giorni, come di seguito specificato.

C.da Pollicarini inizio erogazione dalle ore 17:00 di sabato 21/09/2024 fino alle ore 17:00 di domenica 22/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 26/09/2024, 01/10/2024 e così a seguire.

Coop. Giove inizio erogazione dalle ore 17:00 di lunedì 23/09/2024 fino alle ore 17:00 di martedì 24/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 28/09/2024, 03/10/2024 e così a seguire.

Zona Centro abitato e Zona Piano Barche (Enna bassa) inizio erogazione dalle ore 17:00 di mercoledì 25/09/2024 fino alle ore 17:00 di giovedì 26/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 30/09/2024, 05/10/2024 e così a seguire.

Per quanto attiene la Zona Piano Barche di Enna bassa, l’erogazione idrica avverrà dalle ore 8,30 fino alle ore 16,30 della stessa giornata di erogazione.

“La sopra indicata turnazione – comunica AcquaEnna – potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.