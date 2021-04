EcoEnnaServizi comunica che il 5 aprile, lunedì dell’Angelo (Pasquetta), il servizio di raccolta dei rifiuti differenziata nella città di Enna sarà svolto regolarmente per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche il ritiro delle frazioni merceologiche sarà svolto solo di mattina. Il Centro di Raccolta Comunale di contrada Venova rimarrà, invece, chiuso.