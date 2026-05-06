Enna: a Palazzo Chiaramonte la mostra “Cimeli garibaldini”

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Si terrà dal 12 al 17 maggio 2026, a Palazzo Chiaramonte, nella Sala Proserpina, la mostra “Cimeli garibaldini”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna, insieme all’Associazione Culturale Federico II – Valle del Simeto, all’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi e al DMO Università Kore di Enna.

In occasione dell’apertura della mostra, è prevista alle 17.30 la presentazione del libro “Garibaldi a Napoli”, alla presenza dell’autore Francesco Garibaldi-Hibbert. Il taglio del nastro si svolgerà alle 18.

Relatrice dell’incontro sarà Margherita Angelini, professoressa di Storia contemporanea all’Università Kore di Enna.