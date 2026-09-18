Enna: a Montesalvo un itinerario nei luoghi francescani di Enna

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Un viaggio nella storia e nella presenza francescana a Enna, sulle tracce di San Francesco d’Assisi. È l’iniziativa “Sulle tracce di San Francesco”, inserita nel programma de Le Vie dei Tesori e curata dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Enna.

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L’appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle 17.30 all’Eremo di Montesalvo e si inserisce nell’ottavo centenario del transito di San Francesco.

A guidare il percorso saranno il docente universitario Pietro Colletta e il dottor Antonio Bica, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi della città legati nel corso dei secoli alla presenza francescana.

L’iniziativa offrirà così l’occasione per approfondire storia, testimonianze e tracce lasciate dai francescani a Enna, dalla prima sede dello Spirito Santo al chiostro ancora vissuto dai frati.

La visita avrà una durata di circa un’ora e prevede un contributo di 5 euro.

L’appuntamento rientra nel calendario ennese de Le Vie dei Tesori, il festival che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di chiese, palazzi, siti rupestri e luoghi solitamente poco accessibili della città.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3522706742 o consultare il sito de Le Vie dei Tesori.