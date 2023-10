Enna: a Mondoperaio un laboratorio di scrittura creativa e narrativa

PUBBLICITÀ

Il 22 novembre partirà il laboratorio di scrittura creativa intitolato “Era una Notte Buia e Tempestosa…”, a cura di Manuel Di Maggio e nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Mondoperaio Enna, Garage Arts Platform, Maurizio Vetri Editore e Bedda Radio, con il patrocinio del Comune di Enna.

Il percorso si articolerà in dodici incontri settimanali di due ore con approfondimenti tematici e momenti laboratoriali. Gli incontri si terranno presso lo spazio dell’Associazione Mondoperaio in via Ree Pentite 31 a Enna Alta.

La pubblicazione finale a cura di Maurizio Vetri Editore con i racconti composti da tutti i partecipanti sarà presentata nel 2024 presso il Garage Arts Platform in una serata aperta al pubblico che concluderà in maniera conviviale il corso.

Per info e iscrizioni scrivere a garage.enna@gmail.com o contattare il 3343257005 (Manuel) o 3668725778 (Mario). Il laboratorio avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il corso nasce con l’intento di proporre un laboratorio di narrativa e scrittura creativa che sia in grado di analizzare e decostruire gli schemi classici e moderni di tale arte allo scopo di eluderne ogni possibile limite. Gli obiettivi prefissati sono, anzitutto, l’imparare a leggere in modo critico un testo, saperne approfondire ogni aspetto ed essere in grado di farlo proprio. In seguito, studiate tutte le possibili strutture e i vari modelli, si procederà alla fase veramente «creativa» del corso, ossia l’elaborazione di un racconto da pubblicare per Maurizio Vetri Editore, adottando di conseguenza la sempreverde tecnica dell’«imparare praticando».

Manuel Di Maggio, ideatore e facilitatore del corso, è autore, giornalista, speaker radiofonico e molto altro, consegue il diploma in fumetto francese e in sceneggiatura presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma. Nel 2016 esce il suo primo romanzo: Ennanoir – Il Paese in Controluce (Maurizio Vetri Editore). Partecipa alla raccolta di racconti Le Strade (2017) e pubblica il suo secondo romanzo Di Silenzi e di Sangue (2018), sempre per il medesimo editore. Nel 2021 pubblica il romanzo “Una Tonalità più Bianca del Pallido” (LFA Publisher) e la raccolta di poesie “Il Confine e altri Quadretti Vagamente Surreali” (Maurizio Vetri Editore). Nel 2016 esordisce come recensore e redattore per Spaziorock. Nel 2017, tornato a Enna, diviene speaker e redattore Bedda Radio, presso la quale assume in seguito la carica di responsabile dell’area redazionale. A fine 2019 entra a far parte di Metropolitan Magazine Italia. Nel 2020 diviene articolista presso il quotidiano Dedalo di Enna. Recentemente ha iniziato a svolgere il ruolo di scout per Maurizio Vetri Editore.