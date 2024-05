Enna: a Mondoperaio si proietta il film britannico “Pride” di Matthew Warchus

PUBBLICITÀ

In vista del I° Enna Pride, fissato per il prossimo 1 giugno, si intensificano le attività culturali, ricreative e di confronto. Domani, giovedì 23 maggio, ore 19:30, nella sede di Mondoperaio si terrà “Pride Movies”, secondo incontro culturale dedicato al cinema e all’attivismo LGBTQIA+ nel corso del quale verrà proiettato il film britannico “Pride” (2014) di Matthew Warchus.

Basato su una storia vera, “Pride” racconta la commovente vicenda degli scioperi dei minatori del Galles del 1984 e del sostegno inaspettato ricevuto dalla comunità gay e lesbica locale. Un inno all’unità, alla solidarietà e alla lotta per i diritti LGBTQIA+.

Oltre alla trama principale, il film affronta anche altri temi importanti come l’omofobia, l’emarginazione sociale e la lotta per i diritti civili. Pride è un messaggio di speranza e un invito a non arrendersi mai di fronte alle ingiustizie. Questo film permette di scoprire il senso profondo e l’importanza del pride in generale, un’ottima occasione per capire perché, ancora oggi, sia necessario manifestare in piazza e rivendicare diritti ancora negati.

Per ulteriori informazioni su Enna Pride e sugli eventi correlati, si può visitare la pagina ufficiale all’indirizzo https://linktr.ee/ennapride .