Enna: a Mondoperaio si proietta documentario di Gianni Celati

Il ciclo di proiezioni a cura di Ivan Catalano dedicato a Gianni Celati e organizzato dal Garage arts Platform continuerà domenica alle ore 19 con la proiezione dell’ultimo documentario realizzato dall’autore, scomparso a inizio 2022. L’incontro è realizzato in collaborazione con isole e con Mondoperaio presso cui il Garage è ospite. La proiezione si terrà in via Ree Pentite 31 a Enna alta.

“Diol Kadd. Vita, diari e riprese in un villaggio del Senegal” è il reportage realizzato da Gianni Celati sulla vita di un piccolo villaggio del Senegal, intessuto di osservazioni precise, notazioni meticolose e partecipazione personale. Celati si recò a Diol Kadd per più anni di fila, dal 2003 al 2006, con una piccola troupe e con la voglia di raccontare e fotografare un villaggio africano nella sua quotidianità. Il risultato è un ritratto del villaggio senza pietismi. Per una volta la quotidianità africana è ritratta per quello che è: l’occhio di uno dei più grandi letterati italiani degli ultimi decenni, scruta e fa la cronaca dei miti e riti di quel mondo che attirò anche la curiosità di Moravia e Pasolini negli anni Settanta. Il documentario fu premiato al Festival Internazionale del Film di Roma del 2010 come migliore documentario sociale.

L’ingresso è libero con tessera 2022-23 Garage o Mondoperaio.