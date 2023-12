Enna: a Mondoperaio si presenta “Ainda”

PUBBLICITÀ

Il Garage Arts Platform presenta la nuova raccolta di poesie “Ainda” di Calogero Timpanaro, edito da Maurizio Vetri Editore. Le illustrazioni di Ilaria Timpanaro sono parte integrante della pubblicazione e si alternano ai componimenti poetici.

La presentazione si terrà giovedì alle 18:30 presso Mondoperaio, in via Reepentite 31 a Enna Alta. L’autore dialogherà con Maurizio Vetri e Mario Margani e la presentazione sarà accompagnata dalle letture di Patrizia Fazzi.

Proprio le parole di Patrizia Fazzi riguardo alla poesie di Calogero Timpanaro tratteggiano lo spirito dell’autore e dei suoi componimenti: “Tra ciò che è bello nella poesia di Calogero è, sicuramente, ‘legger/la’. È stato così nelle numerose volte che il poeta ha voluto la mia lettura e la mia voce per le presentazioni dei precedenti libri. Ciò che supporta l’interpretazione delle poesie è la sua visione, proprio ottica, della spaziatura e punteggiatura. Sembra di vederlo quando scrive. I suoi passi lenti ma direzionati, il suo sguardo assente ma concentrato, la sua espressione statica ma incuriosita, i suoi probabili pensieri, quelli che si tradurranno in parole quando gli occhi e le mani si metteranno in azione su un foglio ancora bianco. E saranno parole belle, significative, profonde, leggere, semplici, ricercate, descrittive, ripetute e… simpatiche”.

Calogero Timpanaro è nato a Palermo nel 1962. Ha sempre vissuto e lavorato a Enna. Si dedica alla poesia dal 1985. Nel 2012 autoproduce, curate e recensite dal compianto Gildo Galfo, una serie di poesie che stampa e distribuisce su semplici fogli A4 e che presenta a Enna presso il caffè letterario Al Kenisa. Nel 2016 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Le Nuvole in testa” illustrato da Ilaria Campo ed edito da Maurizio Vetri Editore.

Ilaria Timpanaro, nata a Caltagirone nel 1999, è una giovane artista cresciuta a Grammichele. Dal 2019 frequenta l’Accademia di Belle Arti di Catania ed è prossima alla laurea nel corso di Grafica d’Arte e Illustrazione. Lavora come freelance realizzando opere che spaziano dall’illustrazione alla fotografia fino alla stampa serigrafica.