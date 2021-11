Enna: “A modo mio” dà spazio agli artisti locali

Il tour “A modo mio” ha fatto tappa ad Enna aprendo le porte del Cine Teatro Grivi alla cittadinanza consentendo l’ingresso gratuito grazie al sostegno di diversi imprenditori locali che hanno scelto di sostenere l’associazione “La Casa del Musicista”.

Per una sera “A modo mio” ha cambiato impostazione rivoluzionando la scaletta e dando spazio ad artisti locali. Ad esibirsi sul palco le cantautrici Gloria Costa e Isabella Palermo. Spazio anche alla splendida voce di Fiorella Sinardi del duo Tandem. Ad incantare il pubblico in sala l’esibizione di Grazia e Giuliana Grippaldi, due sorelle gemelle unite nella vita anche dalla passione per la musica e per il violino. Hanno vinto il provino “A Tu Sì Que Vales” e presto saranno protagoniste su canale 5.

Ad esibirsi, invece, tra i tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie, la cantautrice Ylenia Scuderi. È diplomata al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina in canto jazz e didattica della musica. Il suo progetto si divide in due rami: da una parte il cantautorato, dall’altra le colonne sonore. Ieri sera al cine teatro Grivi ha conquistato il pubblico in sala con la sua voce e il piano presentando i suoi due brani inediti “Casa” e “Accanto a Te”.

Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band “I Peter Pan”. Il sindaco di Messina è ambasciatore dell’associazione e ha condiviso lo spirito dell’iniziativa dal primo momento. Insieme alla sua band ha presentato il cd “Stati d’animo”, una raccolta di dieci brani che sintetizza l’intrecciarsi di accadimenti autobiografici e storie – confessioni che Cateno De Luca ha fatto proprie mediante il racconto della gente che si è rivolta a lui per un conforto ed un consiglio nel suo ruolo di sindaco in tutti questi anni.

Il prossimo appuntamento di “A modo mio” è a Catania al Teatro Abc venerdì 3 dicembre alle ore 20,30.