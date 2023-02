Enna: a Hennaion si presenta “La Bambina Sputafuoco”

Domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 18:30 presso Hennaion, si terrà la presentazione del romanzo d’esordio dell’autrice piemontese Giulia Binando Melis, dal titolo “La Bambina Sputafuoco”. La giovane autrice ha avuto un notevole successo con questa sua prima fatica letteraria, tanto che l’opera è stata tradotta pure in francese e in spagnolo.

PUBBLICITÀ

“La Bambina Sputafuoco” ha come protagonisti due bambini, è un romanzo per ragazzi, ma non solo: è soprattutto un inno all’amicizia, quella vera, uno stimolo ad ascoltare il bambino che è in ognuno di noi, è il coraggio di affrontare i problemi con la forza dell’immaginazione.

L’evento è promosso dal comitato ennese della Dante Alighieri, presieduto da Pietro Colletta, docente di letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università Kore.

La presentazione è inserita all’interno di un evento di portata regionale, che vedrà il romanzo presentato anche nelle città di Caltanissetta e Catania. Il 23 febbraio a Catania la presentazione si terrà alla “Legatoria Prampolini”, grazie al contributo della libreria “Vicolo Stretto” e della sua libraia Maria Carmela Sciacca, che ha promosso l’iniziativa nel capoluogo etneo. Il 24 febbraio a Caltanissetta, grazie alla collaborazione della docente Grazia Visconti e dell’artista Carlo Sillitti, il quale metterà a disposizione dell’evento il suo studio scultoreo che, oltre ad ospitare le sue opere e le sue fatiche, si apre alla città con eventi a sfondo culturale. A promuovere l’intera iniziativa è stato, invece, il nisseno Danilo Napoli, collaboratore della casa editrice Garzanti.