Enna: a Hennaion si presenta giallo di Sebastiano Ambra

L’operazione per catturare un pericoloso latitante, don Vito Trabia, non va come sarebbe dovuta andare e del mafioso si perdono le tracce. A Palermo, l’ispettrice Malena Di Giacomo, tra vicoli e monumenti, enigmi e indovinelli, si lancia in una vera e propria caccia al tesoro per capire dove si trova Don Vito.

“La misteriosa scomparsa di don Vito Trabia”, un grande giallo di Sebastiano Ambra, Newton Compton Editori, sarà presentato domenica alle ore 18,30 ad Enna alla Biblioteca degli Autori Ennesi Hennaion.

A dialogare con l’autore la giornalista Pierelisa Rizzo, mentre la storia di don Vito prenderà forma grazie all’interpretazione dell’attrice Patrizia Fazzi.

Sebastiano Ambra, nato a Catania, vive ad Acireale. Laureato in lettere, è giornalista e si occupa di comunicazione. Ha scritto per la carta stampata per il web e per la tv. “La misteriosa scomparsa di don Vito Trabia” arriva dopo “L’enigma del secondo cerchio” del 2018, il saggio “Tabaccai. Il fumo li uccide” 2012 e “Fango. Storie di gente che ha perso tutto” 2010.

L’ingresso alla presentazione è gratuito.