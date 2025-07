Enna: a Fundrisi due giorni di cultura, musica e degustazioni

PUBBLICITÀ

Venerdì e sabato il quartiere Fundrisi di Enna ospiterà nuovamente il “FunnurEasy – Culture, Music, Drink”, evento organizzato dall’Associazione Funnurisi, dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso dimostrazioni, attività per bambini e famiglie, musica dal vivo, dj set, degustazioni, drink e street food.

Per due giorni lo storico quartiere si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, accogliendo i visitatori in un percorso di tradizioni locali e convivialità.

La due giorni si aprirà il 18 luglio “A passo d’asino” per poi spostarsi in vicolo Bellavista dove alle 17:30 lo psicologo Filippo Borrello, responsabile dell’azienda agricola Tenuta Famiglia, farà sperimentare i benefici dell’ortoterapia e riscoprire il potere della natura sulle emozioni. A seguire il comitato Slow Food di Enna presenterà il presidio della lenticchia nera ennese offrendone una piccola degustazione. Dalle 19:00 invece la via San Bartolomeo si trasformerà in luogo di passeggio per un aperitivo ascoltando buona musica con i dj Seraf e Badar.

Il 19 luglio alle 17:00 si andrà nuovamente “A passo d’asino” e alle 17:30, sempre in vicolo Bellavista, Silvia Turco, con la collaborazione di Kore Siciliae, racconterà come nasce il criscenti. Anche in questo giorno dalle 19:00 si avrà la possibilità di assaggiare un buon aperitivo, a cura di “Mood – Drink, Food and Good Vibes” e Mario Spalletta. Alle 21:30 il live di Eramo Nubi insieme ai Jackinthebox.