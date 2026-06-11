Enna, “A cena con l’autore”: alla Tommy’s Wine il libro di Gaetano Perricone

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Torna alla Tommy’s Wine “A cena con l’autore”. Martedi 16 giugno, ore 20:00, sarà ospitata una iniziativa dell’Assostampa Enna con la presentazione del libro scritto dal giornalista Gaetano Perricone, autore di “Senza. Del dolore e dell’amore”.

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Tratto da una storia vera, il libro racconta di una grande passione, quello del giornalista e della moglie Daniela. Un’opera che parla di dolore ma anche di resilienza e di un amore che vince su tutto.

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Perricone, palermitano, ha lavorato per 15 anni alla redazione “L’Ora” di Palermo, poi al quotidiano “Il Mediterraneo”, un breve periodo a “Oggi Sicilia”, prima del trasferimento ai piedi dell’Etna dove dal 1998 e per diciotto anni è stato responsabile dell’ufficio stampa dell’Ente Parco a Nicolosi.

“A cena con l’autore” è l’appuntamento della Tommy’s Wine dove tra un piatto e l’altro, un calice di vino e l’altro, si presenta il libro, una formula che ricorda i cenacoli culturali di un tempo.

Per info e prenotazioni telefono 3397773686, email enotecatommyswine@gmail.com.