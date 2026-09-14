Enna, a Borgo Cascino si avvicina la tre giorni della “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”

PUBBLICITÀ

Tre giorni dedicati al mondo agricolo, alle tradizioni del territorio e alla valorizzazione delle produzioni locali. Dal 17 al 19 settembre 2026, a Borgo Cascino (Enna), si terrà la “Festa dell’Agricoltura – La nuova generazione”, con un programma che unisce esposizioni, degustazioni, incontri, sport e spettacoli musicali.

PUBBLICITÀ

La manifestazione prenderà il via giovedì 17 settembre alle ore 17 con l’apertura ufficiale e la mostra dei mezzi agricoli fra passato e presente. Alle 19 è prevista la preparazione dei prodotti, mentre dalle 21 spazio alla musica con una serata danzante insieme ai Suoni di Romagna, a cura del maestro Alessandro Stivale, e una gara di liscio con le Pro Loco della provincia di Enna. Alle 21.30 è prevista anche l’esibizione del tenore Renato Giordano.

Venerdì 18 settembre la mostra dei mezzi agricoli riprenderà alle 16. Alle 17 si terrà un quadrangolare di pallavolo, mentre alle 19 è in programma una tavola rotonda dedicata ai temi dell’agricoltura. Alle 20 spazio alla degustazione dei prodotti tipici del territorio, seguita alle 21.30 da un DJ set con tenore e cantante.

La giornata conclusiva, sabato 19 settembre, si aprirà ancora una volta alle 16 con l’esposizione dei mezzi agricoli. Alle 17 si disputerà la finale del quadrangolare di pallavolo e alle 19 tornerà il confronto sui temi agricoli. Alle 20 sarà il momento della degustazione della ricotta e di altri prodotti, mentre alle 21.30 sono previste la premiazione e la chiusura musicale con la Band Italian Tribute.

L’iniziativa punta a mettere insieme memoria e innovazione offrendo occasioni di incontro e confronto sul futuro dell’agricoltura, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle produzioni del territorio.