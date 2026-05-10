Enna, a 20 anni accompagna gruppi turistici tra Sicilia e mondo: la storia di Diego Scarlata

PUBBLICITÀ

Ha vent’anni, studia Economia aziendale e gestione delle imprese turistiche all’Università La Sapienza di Roma e da circa due anni collabora con l’agenzia di viaggi di famiglia. È il percorso di Diego Scarlata, giovane ennese che ha scelto di avvicinarsi al mondo del turismo seguendo l’esperienza avviata dal nonno Giuseppe Scarlata, fondatore nel 1985 dell’agenzia Scartour and Travel, e proseguita poi dal padre Marco Scarlata.

Una realtà nata a Enna e attiva da oltre quarant’anni nel settore dei viaggi organizzati, del turismo scolastico, religioso, di gruppo e delle attività di incoming e outgoing. Nel corso degli anni l’agenzia ha accompagnato gruppi verso diverse destinazioni, in Italia e all’estero, costruendo una rete di contatti e collaborazioni nel settore turistico.

Negli ultimi mesi Diego Scarlata ha seguito diversi gruppi in partenza da Enna e dalla Sicilia, con destinazioni come Turchia, Stati Uniti, Cuba e India. Ha inoltre accompagnato un gruppo di agenti di viaggio provenienti dal Nord Italia nell’ambito di un fam trip, ovvero un viaggio di familiarizzazione organizzato per operatori del settore turistico, finalizzato a far conoscere direttamente luoghi, itinerari, strutture e servizi da proporre successivamente ai clienti.

Accanto ai viaggi all’estero, Scarlata ha seguito anche alcune attività di incoming in Sicilia, con itinerari tra Siracusa, Catania, Palermo, Taormina e l’area del Barocco ragusano. Un’attività che punta a valorizzare l’Isola come destinazione culturale ed esperienziale, attraverso percorsi pensati per visitatori italiani e stranieri.

In un periodo in cui molti giovani scelgono di lasciare la propria terra per costruire altrove il proprio futuro, la storia di Diego Scarlata rappresenta un esempio in controtendenza. Pur studiando a Roma, ha deciso infatti di investire competenze, tempo ed energie anche nella sua città, contribuendo al percorso di crescita di un’attività familiare radicata a Enna.

Un’esperienza che il giovane ennese sta portando avanti parallelamente al percorso universitario, con l’obiettivo di approfondire le competenze legate alla gestione delle imprese turistiche: “Ho 20 anni e da circa 2 anni collaboro all’interno dell’agenzia di viaggi familiare, ho avuto il piacere e l’onore di accompagnare ben 5 gruppi provenienti dalla Sicilia e dall’Italia. In contemporanea studio all’università La Sapienza di Roma Economia aziendale e gestione delle imprese turistiche in modalità telematica per saperne di più sul settore che amo e nel quale lavoro. Ringrazio la mia famiglia per avermi dato questa fantastica possibilità”.

La sua storia racconta anche il passaggio generazionale all’interno di una realtà imprenditoriale locale e il ruolo che i giovani possono avere nella promozione turistica del territorio, tra viaggi all’estero e valorizzazione della Sicilia come meta di interesse culturale ed esperienziale.