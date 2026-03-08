Enna, 8 marzo: il PD rende omaggio a Milena Sciuto Rutella

PUBBLICITÀ

In occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – questa mattina, al Cimitero comunale di Enna, il Partito Democratico ha ricordato Milena Sciuto Rutella, con la deposizione di una corona di fiori sulla sua tomba.

PUBBLICITÀ

“Un momento semplice ma significativo – comunica il segretario comunale Giuseppe Seminara – in memoria di una figura che ha segnato profondamente la storia politica e civile della nostra comunità”.

Nel corso della commemorazione, Mirello Crisafulli ha ricordato il percorso politico di Milena Sciuto Rutella, la sua militanza e il suo impegno nelle battaglie per i diritti e per la crescita democratica della città. Anna Schirò ha invece richiamato la dimensione umana e la passione politica che l’hanno accompagnata.

“Ricordarla oggi, nella Giornata Internazionale della Donna – aggiunge Seminara – assume un significato ancora più forte”, perché “in un tempo in cui spesso si tenta di indebolire la memoria storica e le radici delle comunità, custodire e trasmettere l’esempio di donne come Milena Sciuto Rutella è un atto politico e civile”.

“Il suo impegno politico, professionale e sociale continua a parlare anche alle nuove generazioni” e “resta un riferimento per chi crede nella partecipazione, nei diritti e nella dignità delle donne”, conclude Seminara.