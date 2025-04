Enna: 6° tavolo della produttività, strategie concrete per il futuro delle mPMI del territorio

PUBBLICITÀ

La produttività non è solo una questione di numeri, ma di metodo, visione e scelte consapevoli. In un contesto economico in cui le micro, piccole e medie imprese faticano a crescere, il 6° Tavolo della Produttività arriva a Enna per offrire strumenti concreti, idee innovative e un’occasione di confronto tra imprenditori, istituzioni ed esperti.

Promosso dall’Associazione Entrobordo e il suo centro studi ProduttivItalia, con il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione di CNA di Enna, l’evento in programma il 15 aprile presso Al Kenisa Caffè Letterario (alle ore 18), vuole dare voce alle esigenze reali delle imprese locali, individuando strategie per migliorare l’efficienza aziendale, ridurre gli sprechi, accedere a finanziamenti e adottare soluzioni innovative per affrontare un mercato sempre più competitivo.

A lanciare l’iniziativa è stata la conferenza stampa dell’8 aprile, durante la quale Marco Travaglini, presidente di Entrobordo e di ProduttivItalia, ha sottolineato l’importanza di un cambio di prospettiva per le imprese: “Le mPMI non hanno bisogno di sostegni temporanei, ma di strumenti per crescere con le proprie forze in autonomia. Dobbiamo investire sulla cultura d’impresa, sulla consapevolezza e sulla fiducia nelle proprie capacità, perché solo così possono affrontare il mercato con solidità e indipendenza”.

Nicola De Luca, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Enna, ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nel creare le condizioni per lo sviluppo economico locale: “L’obiettivo non è solo incentivare il cambiamento, ma costruire un ambiente in cui innovare sia un’opportunità concreta per tutti”.

Filippo Scivoli, Presidente provinciale CNA Enna, ha posto l’attenzione sulla necessità di accompagnare gli imprenditori in questo processo: “Le imprese non devono essere lasciate sole. Serve un lavoro di squadra tra associazioni, enti locali e mondo accademico per dare loro gli strumenti giusti per crescere”.

Il 15 aprile, il Tavolo della Produttività vedrà la partecipazione di figure chiave per il mondo imprenditoriale ed economico locale: Francesco Comito, Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Nicola De Luca, Assessore alle Attività Produttive, Stefano Rizzo, Direttore CNA Enna, Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e ProduttivItalia, e Giulio Pedrini, professore universitario di Economia e Management dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Il dibattito sarà incentrato su come migliorare la gestione delle imprese, eliminare sprechi di tempo e risorse, accedere a finanziamenti e creare nuove opportunità di crescita grazie alla collaborazione tra imprenditori, istituzioni e associazioni di categoria.

Per concretizzare la sua azione di sostegno alle mPMI locali, Entrobordo mette a disposizione i Percorsi di Consapevolezza, strumenti pratici pensati per aiutare gli imprenditori a prendere decisioni più efficaci e migliorare la gestione della propria azienda. Ogni pacchetto include tre ore di consulenza gratuita con un esperto, una relazione tecnica personalizzata e indicazioni pratiche su come affrontare le sfide del mercato. Le imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza, possono cliccare qui per richiedere un breve test sullo stato di innovazione della propria attività ed avviare il proprio percorso gratuito.

L’appuntamento è fissato per martedì 15 aprile 2025 alle ore 18:00 ad Enna presso Al Kenisa Caffè Letterario. La partecipazione è gratuita, per registrarsi è possibile iscriversi su Eventbrite.