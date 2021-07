Enna: 6 milioni per ponti e viadotti, interventi sulla Sp 4 e sulla Sp 85

Buone notizie sulla viabilità provinciale per l’arrivo di fondi ministeriali da destinare alla messa in sicurezza di ponti e viadotti già esistenti o per la realizzazione di nuovi.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ha stanziato a livello nazionale per le Province e le Città metropolitane la somma complessiva di un miliardo e 150 milioni di euro ripartita in tre annualità 2021/2023. Per la Sicilia la somma stanziata supera i 100 milioni di euro e di questi circa sei milioni di euro sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Enna.

La notizia è stata salutata positivamente dal commissario straordinario Girolamo Di Fazio, che si è già confrontato con l’ingegnere capo dell’Ente Giuseppe Grasso e ha individuato i viadotti su cui realizzare gli interventi.

Due progetti riguarderanno la Sp 4, di cui uno per 4 milioni circa prevede interventi sul viadotto Mulinello e l’altro riguarderà un ulteriore tratto di viadotto al chilometro 10 per circa 800 mila euro. Il terzo intervento sarà realizzato con la rimanente somma a disposizione sulla provinciale 85, che collega Nicosia ad Agira, nel ponte sul fiume Cimarosa.

“La necessità di intervenire sul viadotto Mulinello lungo la Sp 4, arteria di collegamento con i principali siti turistici e produttivi del territorio ennese – ha commentato Di Fazio – è stata più volte sollecitata dall’onorevole Andrea Giarrizzo con il quale è intercorsa in questi mesi una proficua interlocuzione, anche con il dirigente Grasso del settore viabilità, finalizzata a raggiungere questo obiettivo, considerato da entrambi strategico. L’altro intervento riguarda la zona nord del territorio che più delle altre ha bisogno di interventi radicali per migliorare i collegamenti”.

L’ufficio tecnico adesso dovrà presentare alla direzione generale per le strade e le autostrade del ministero delle infrastrutture il programma triennale 2021-2023 con l’elenco delle degli interventi da realizzare.

“Una notizia che il territorio aspettava da moltissimo tempo – ha commentato il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera l’onorevole Giarrizzo – resa possibile grazie ai fondi destinati dal Governo, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti, ma anche grazie alla sinergia creatasi con il commissario straordinario del Libero Consorzio Di Fazio che ringrazio, non solo per la collaborazione, ma anche e soprattutto per la sensibilità mostrata verso il territorio e i cittadini della provincia di Enna. Si tratta di una infrastruttura di importanza strategica per l’intero territorio, in quanto congiunge il versante Nord a quello Sud della Provincia di Enna, ma che, purtroppo, versa in condizioni disastrose e, pertanto, desta molta preoccupazione a causa del deterioramento delle armature cementizie tanto da limitarne la percorribilità con disagi per gli automobilisti”.