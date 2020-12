Enna: 58 gli attuali positivi al Covid in città

Il COC del Comune di Enna comunica la situazione relativa ai contagi Covid nella città di Enna come di seguito specificato: soggetti positivi 37, soggetti positivi c/o la casa di riposo 21, soggetti negativizzati in attesa di provvedimento 9, contatti stretti e/o conviventi in quarantena 55, soggetti COVID residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso l’Ospedale Umberto I 9 di cui in terapia intensiva 0 e in terapia semi intensiva 2.

Nella giornata di domani verrà effettuato il ritiro dei rifiuti speciali dalle abitazioni dei soggetti positivi.

Si comunica inoltre che martedì si effettuerà il mercato settimanale facendo montare i numeri pari. Il prossimo martedì, invece, solo i generi alimentari e prodotti della terra.