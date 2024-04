Enna: 4 laboratori rivolti ai giovani per valorizzare la biblioteca comunale

PUBBLICITÀ

I “giovani riprendono il territorio” e tornano a vivere tutti i suoi spazi, questo è l’obiettivo del nuovo progetto che vede il Comune di Enna capofila insieme con diverse associazioni culturali ennesi e finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando “Giovani in biblioteca”. Un progetto che prende il via proprio in questi giorni con l’apertura delle iscrizioni per i quattro laboratori gratuiti e dedicati ai giovani dai 18 ai 35 anni con l’obiettivo di valorizzare la biblioteca comunale e, nel frattempo, di far crescere l’interesse dei giovani nei confronti dell’arte e della cultura del territorio.

I laboratori saranno, infatti, di scrittura creativa, cinema, radio e infine un laboratorio su Enna. Ma non solo: nei mesi successivi ai laboratori ci sarà spazio per la produzione di una docu-fiction ambientata all’interno della biblioteca e, infine, una rassegna artistica di 3 giorni che coinvolgerà tutta la città con mostre fotografiche, book crossing, musica all’aperto e cineforum.

La mano operativa del progetto saranno le associazioni ennesi Visco, Libri e altrove, Terramatta e Bedda radio che in questi anni si sono distinte per iniziative culturali nel territorio e si cureranno di ambiti diversi. L’istituto Napoleone Colajanni con indirizzo liceo musicale sarà coinvolto per alcuni contenuti inediti pensati per una biblioteca moderna e al passo con i tempi, digitalizzata e accessibile a tutti. Nei 12 mesi di progetto la biblioteca avrà anche delle aperture serali in cui ci saranno proiezioni di film, dirette radio e presentazioni di libri.

“Un progetto ambizioso su cui abbiamo voluto puntare nell’ottica di una sempre crescente valorizzazione dei nostri luoghi della cultura – fa sapere il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – ci rende ancora più orgogliosi sapere che siamo tra i due Comuni che riceveranno il finanziamento in Sicilia. Il mio ringraziamento va, senza dubbio, agli uffici che si sono spesi per realizzare il progetto, alle associazioni partner che sono certo faranno un buon lavoro ma soprattutto ai giovani che, con passione, sapranno cogliere questa importante occasione”.

Per iscriversi ai laboratori, che saranno tenuti da docenti ed esperti, basterà inviare la propria candidatura, corredata dal curriculum e da un breve testo motivazionale che non superi le 2000 battute, all’indirizzo mail corsibibliotecaenna@gmail.com. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 del 15 maggio.