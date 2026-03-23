Enna, 38enne trovato con droga in auto: disposto l’obbligo di dimora

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Nella giornata del 9 marzo scorso la Polizia di Stato di Enna, ed in particolare gli operatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile con il supporto della Squadra Volanti, hanno arrestato un uomo di 38 anni, domiciliato a Enna, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un’attività di polizia finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico di sostanza stupefacente, il predetto personale sottoponeva a controllo un soggetto che era a bordo di un autoveicolo nei pressi dell’uscita dallo svincolo autostradale di Enna.

Il controllo dava esito positivo in quanto, all’interno del trolley riposto nel bagagliaio dell’autovettura, veniva rinvenuta sostanza stupefacente di diversa qualità – anche di tipo sintetico – nonché strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’AG procedente. All’esito dell’udienza di convalida è stata disposta nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Si precisa che il procedimento pende in fase di indagini e che l’indagato non può essere considerato colpevole sino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile.