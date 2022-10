Enna: 300 moto all’evento promosso dal Motoclub Polizia di Stato

Si è tenuto ieri il “Tour al Centro della Sicilia – Benedizione dei caschi”, organizzato dal Motoclub Polizia di Stato della delegazione di Enna, con il patrocinio del Comune di Villarosa.

“Al centro della nostra amata Sicilia – afferma il delegato provinciale Francesco Graziano – hanno partecipato all’evento centinaia di centauri: più di 300 moto, oltre 600 persone, due delegazioni Motoclub Polizia di Reggio Calabria e Palermo, tantissimi Motoclub da tutta l’Isola. Numeri eccezionali e di grande rilevanza per un evento che nasce per fare conoscere meglio le bellezze dell’entroterra siciliano, e con uno scopo altamente benefico”.

Alla manifestazione è intervenuto anche il Sindaco di Villarosa Franco Costanza, che ha accolto i centauri offrendo un ristoro prima della partenza alla scoperta del centro Sicilia. Anche l’Avis di Villarosa ha collaborato vivamente all’accoglienza dei motociclisti.

Molto commovente è stata la benedizione dei caschi, eseguita da Don Tino Regalbuto, sacerdote della locale Chiesa Madre, dove sono stati posti nella scalinata d’ingresso tutti i caschi dei motociclisti intervenuti.

Altri momenti del tour il pranzo svoltosi presso l’area attrezzata del Monte Altesina e il giro svolto all’interno dell’Autodromo di Pergusa che ha lasciato entusiasti tutti i partecipanti.

Come previsto dallo statuto e dal programma, la delegazione organizzatrice devolverà le quote versate in beneficenza al “Piano Marco Valerio”, il fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato che sostiene i figli dei dipendenti colpiti da malattie ad andamento cronico.