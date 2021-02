Enna: 30 i ricoverati per Covid. Altra paziente ultracentenaria guarita

Continuano a diminuire i ricoverati per Covid ad Enna. In data odierna i ricoverati presso l’Area delle Malattie Infettive sono 21, di cui 3 presso l’Ospedale di Leonforte, 8 presso la Semintensiva e un solo paziente in Terapia Intensiva. I dimessi in totale, dagli inizi di novembre, sono 297; 62 le persone decedute.

E un’altra paziente ultracentenaria ha vinto la malattia da Coronavirus. Il dott. Luigi Guarneri, primario del Reparto Malattie Infettive dell’Umberto I, ha comunicato che è in atto la dimissione di una paziente di 103 anni che tornerà in giornata nel paese di provenienza.