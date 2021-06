Enna: 3 atleti della Orlando Pallamano Haenna alle finali nazionali U19

Ci sono anche tre atleti della “Cantera” della Orlando Pallamano Haenna nelle file dell’Halikada Licata che dal 10 al 13 giugno sarà impegnata a Chieti alle finali nazionali Under 10 maschili di Pallamano. Si tratta del portiere Seby Avram, del terzino Gabriele Pisano e dell’ala destra Moreno Caruso. I tre atleti non solo hanno contribuito nel campionato Under 19 dove la Orlando Pallamano Haenna ha effettuato un gemellaggio con la società licatese, ma sono stati anche protagonisti nel campionato di serie A2.

Adesso per loro ancora una importante platea come la kermesse nazionale della categoria. Alle finali presente anche il Cus Palermo che ha vinto il titolo regionale della categoria.