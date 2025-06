Enna: 211° Annuale dell’Arma dei Carabinieri, cerimonia in Piazza Europa

PUBBLICITÀ

Si è tenuta in Piazza Europa, davanti alla Caserma “Gallo” che ospita il Comando Provinciale Carabinieri di Enna, la celebrazione del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Alla presenza della deputazione nazionale e regionale, dei vertici istituzionali civili e militari provinciali, tra cui il Prefetto Maria Carolina Ippolito, dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna e della Direzione Distrettutale Antimafia di Caltanissetta, nonché di un folto pubblico tra cui una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” plesso “Garibaldi”, vi era schierato un reparto articolato su militari in Grande Uniforme Storica, Comandanti di Stazione e carabinieri appartenenti alle varie specialità dell’Arma, operanti in provincia quali lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il Nucleo Ispettorato Lavoro (NIL), il Nucleo Antisofisticazioni (NAS), il Nucleo Tutela Patrimomio Culturale (TPC), le Aliquote di Ordine Pubblico, nonché una rappresentanza di Carabinieri Forestali.

Il Colonnello Beveroni durante il suo intervento, nel salutare le autorità intervenute, tra cui i Sindaci della Provincia di Enna, ha inteso evidenziare la capillarità sul territorio dell’Arma dei Carabinieri con le sue ventuno Stazioni CC presenti in tutti i Comuni ennesi, nonché nella frazione Villadoro di Nicosia. Tale organizzazione territoriale costituisce, dunque, una struttura forte e coesa a cui si aggiungono reparti con competenze specialistiche altamente qualificate. Il Comandante Provinciale ha inoltre puntualizzato quelli che sono i punti specifici dell’agire dell’Istituzione, ossia militarità, competenza, coraggio e umiltà, che si sviluppano attraverso una straordinaria quotidianità che caratterizza l’operato dei Carabinieri. Straordinarietà che si sviluppa non solo attraverso le operazioni di servizio, gli arresti ed i sequestri, ma anche mediante gli innumerevoli gesti di attività quotidiana che manifestano la vicinanza del Carabiniere alla sua comunità, azioni che non danno luogo a ricompense formali ma che mostrano l’impegno dei militari.

In occasione della celebrazione dell’Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri sono state concessi alcuni riconoscimenti ai militari che si sono distinti in attività investigative. Alcune di queste ricompense sono consegnate nel corso delle cerimonie tenutesi per il 211° Annuale.

In particolare, è stato conferito l’Encomio del Comandante Interregionale ai Luogotenenti CS Basilotta Luca, Vitale Massimo e Russo Vincenzo, ai Marescialli Capo Cafiso Gaspare e Canzonieri Marco, al Brigadiere Niffeci Mario, all’Appuntato Scelto Clemente Mario, effettivi al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Enna, ed al Maresciallo Ordinario Giannuzzo Lorenzo, in servizio alla Stazione di Valguarnera, per aver tratto in arresto un latitante nel catanese, colpito da misura cautelare in carcere per un omicidio consumato nel citato Comune ennese nel 2023. È stato tributato l’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al Maresciallo Ordinario Salvatore Dragotta ed al Vice Brigadiere Angelo Savoca, anch’essi in servizio presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, per aver evidenziato elevata professionalità nelle indagini nei confronti di alcuni autori di truffe ai danni di anziani attuate nella provincia con il metodo del sedicente carabiniere, concluse con l’emissione di misura cautelare nei loro confronti.

Dopodichè al Luogotenente CS Rosario Alessandro, Comandante della Stazione CC di Barrafranca, il Luogotenente Gaetano Ortoleva, il Brig. Capo Antonino Mazzurco, i Brigadieri Giampiero Cannizzaro e Renzo Marco Brualetto, addetti al NOR della Compagnia di Piazza Armerina, e il Maresciallo Capo Marco Canzonieri e il Vice Brigadiere Giacomo Lattuca, addetti al Nucleo Investigativo, è stato tributato l’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia per aver evidenziato elevata professionalità e particolare intuito investigativo in un’indagine nei confronti di un gruppo criminale operante a Barrafranca dedito alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette indagati.

Infine vi è l’encomio del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia al Vice Brigadiere Roberto Salvatore Marrandino, ora effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Enna, per aver sviluppato e portato a termine un’indagine che consentiva l’esecuzione di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie nei confronti di due giovani responsabili di una feroce aggressione del responsabile di una struttura minorile a Milano.