Enna, 2 luglio: istituzione divieti di sosta e aree riservate ai diversamente abili

Con ordinanza n. 302 del 30/06/2024, il Comando di Polizia Locale di Enna ha disposto quanto segue per la festività del 2 luglio.

Il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la piazza Colajanni, che sarà interamente riservata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con apposito contrassegno, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del giorno 2 luglio 2025.

Il divieto di sosta in tutta la piazza Franzolin, dalle ore 08.00 fino a cessate esigenze del giorno 02 luglio 2025, in detta zona non sarà consentita la sosta neanche ai veicoli al servizio di persone disabili per i quali sono state individuate apposite aree in via dello Stadio ed in via G. Verdi.

La sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, ore 00.00/24.00 del giorno 02/07/2025 nella via Cavalieri di Vittorio Veneto dal civ. 2 al civ. 42.

Sono riservati alla sosta dei diversamente abili i seguenti siti: n. 9 posti in via dello Stadio al civ. 26, n. 8 posti in via dello Stadio dal civ. 16 al civ. 22 e n. 12 posti in via G. Verdi. Nella già menzionata via G. Verdi sarà prevista altresì un’area destinata al parcheggio degli automezzi del service audio/luci.

Riservare agli operatori commerciali ambulanti il tratto di viale IV Novembre compreso tra il civ. 9 al civ. 44.

Il divieto di sosta con rimozione forzata per lo stesso giorno, dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze, per lo sparo di moschetteria al passaggio della “Nave d’oro” nelle seguenti vie e piazze: piazza Mazzini, piazza Coppola, piazza F. Crispi, via Flora (cortile “La Tenda”) e via S.Ten. Giliberto, via Centuripe tratto compreso tra via Montesalvo e via Flora.