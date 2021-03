Enna: 18 i ricoveri Covid all’Umberto I

In merito ai ricoveri per Coronavirus all’ospedale Umberto I di Enna, l’Asp di Enna comunica che il dato odierno registra l’incremento numerico rispetto ai dati delle ultime settimane: i ricoverati presso l’Area delle Malattie Infettive sono 17, un paziente è in terapia intensiva.

Così la distribuzione per comune di provenienza: 5 residenti a Enna, 5 a Regalbuto, 4 a Pietraperzia, 1 a Centuripe, 1 a Calascibetta, 1 a Catenanuova e 1 dalla provincia di Caltanissetta. Età media 64 anni.

Le persone decedute sono state 72, le dimissioni in totale, dagli inizi di novembre, 353.