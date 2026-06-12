Enna: 17 provvedimenti del Questore contro soggetti ritenuti pericolosi

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Nello scorso mese di maggio, il Questore della Provincia di Enna, dott. Cono Incognito, ha emesso 17 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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Sette di essi riguardano l’Avviso Orale notificato a soggetti arrestati e denunciati nel territorio provinciale poiché resosi responsabili di condotte pericolose e antisociali quali: detenzione di armi o munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e minacce.

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Quattro ammonimenti, per atti persecutori e violenza domestica sono stati emessi nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori, lesioni personali, percosse e minacce nei confronti di familiari o conoscenti.

In un caso, un uomo residente in un comune della provincia, dopo aver minacciato di morte il genitore, brandiva un’ascia in direzione dello stesso venendo tempestivamente disarmato da personale operante presente in loco.

Infine, sei provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio sono stati emessi nei confronti di pregiudicati non residenti nella provincia di Enna, tratti in arresto o denunciati per reati in materia di armi, truffa e tentata rapina. I predetti non potranno far ritorno in alcuni comuni della provincia di Enna per periodi che variano da due a tre anni.

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso un’azione coordinata di monitoraggio e controllo del territorio.