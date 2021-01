Enna: 15 pc con abbonamento internet a famiglie bisognose

L’assessorato servizi sociali del Comune di Enna acquisterà quindici computer, completi di stampante e abbonamento internet, da affidare in comodato gratuito fino al 30 giugno a 15 famiglie bisognose già individuate grazie al lavoro svolto dagli assistenti sociali dell’ente, al fine di consentire a chi ha difficoltà di connettersi alla rete in caso di continuazione della didattica a distanza.

“Iniziativa importante – fa sapere l’assessore Giampiero Cortese – che permetterà di non lasciare indietro nessuno, specie in una fase in cui la scuola, gestita da remoto, potrebbe essere fortemente discriminatrice rispetto alle risorse che ciascuno ha e chi invece non può permetterselo. Nessuno deve rimanere indietro e pensiamo che con questo contributo, che parte dalle esigenze già segnalate e che non abbandona chi ha bisogno, sia stato offerto un aiuto concreto e tangibile. L’istruzione – conclude Cortese – è un diritto e tutti devono essere messi in condizioni di potere seguire le lezioni, anche con gli strumenti informatici che a volte non tutti hanno a disposizione”.