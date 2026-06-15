Enna: 130 mila euro per manutenzione stradale, scuole e verde pubblico

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La Giunta comunale di Enna dispone interventi in materia di verde pubblico, manutenzione stradale, manutenzione ordinaria ed edilizia scolastica.

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Dopo i primi provvedimenti che hanno consentito di destinare 40 mila euro alle famiglie per il servizio mensa, di incrementare temporaneamente il monte ore del personale part-time grazie a finanziamenti regionali e di aumentare le risorse e predisporre l’organizzazione di eventi estivi e Festa patronale, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti.

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La Giunta si appresta infatti a stanziare ulteriori 130 mila euro per interventi immediati a favore della città: 50 mila euro per il verde pubblico, 30 mila euro per la manutenzione stradale, 30 mila euro per l’edilizia scolastica e 20 mila euro per la manutenzione ordinaria.

Le risorse saranno destinate a interventi su strade, scuole e aree verdi, settori sui quali l’Amministrazione intende intervenire in via prioritaria fin dalle prime settimane di attività, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, la sicurezza della viabilità e la qualità degli spazi destinati alla didattica, temi centrali del programma di governo.

L’Amministrazione comunale intende inoltre avvalersi di un ampio gruppo di professionisti che presteranno la propria collaborazione a titolo gratuito, contribuendo a rafforzare l’operatività della macchina amministrativa. Alcuni affiancheranno l’Ente nelle attività culturali e turistiche, altri offriranno supporto all’Ufficio Tecnico Comunale e ad altri settori strategici, mettendo a disposizione competenze ed esperienze professionali senza alcun onere per il bilancio comunale.

A tal proposito, l’Assessore Lillo Maria Colaleo: «La scelta di avvalerci di professionalità qualificate a titolo gratuito ci consente di rafforzare la capacità operativa del Comune senza gravare sulle casse dell’Ente, destinando le risorse disponibili ai servizi, alla manutenzione e agli interventi di cui la città ha bisogno».

«Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo scelto di concentrare le prime risorse disponibili su ciò che i cittadini vedono e usano ogni giorno, ossia le strade, le scuole e il verde – dichiara il Sindaco Mirello Crisafulli –. La nostra azione è e rimane improntata alla concretezza, con l’obiettivo di dare risposte immediate ai bisogni della città».