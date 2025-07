Emergenza roghi in Sicilia: interrogazione Pd alla Camera e all’Ars

PUBBLICITÀ

Oltre 3000 interventi nell’ultima settimana in Sicilia per l’emergenza incendi, alcuni dei quali devastanti. E l’emergenza sbarca nelle aule parlamentari.

A Roma con una interrogazione al ministro della Protezione civile – primo firmatario il deputato Peppe Provenzano e atto sottoscritto anche dai deputati Dem siciliani Anthony Barbagallo, Maria Stefania Marino, Fabio Porta e Giovanna Iacono, – per chiedere quali “opportune e tempestive iniziative il governo per quanto di competenza intenda assumere nei confronti della Regione Siciliana al fine di incrementare le giornate lavorative per i forestali e assicurare loro anche maggiori mezzi strumentali con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia e metterli in condizione di poter meglio operare nella cura del territorio e nell’azione di prevenzione dal rischio incendi”.

Mentre all’Assemblea Regionale Siciliana, il deputato regionale Dem Dario Safina, solleva invece la questione legata all’impiego dei mezzi aerei di soccorso, in particolare nella giornata del 25 luglio scorso: “Intendiamo sapere – si legge nell’atto ispettivo rivolto al governo Schifani – con quali criteri sono stati dislocati i mezzi aerei antincendio e quanti mezzi hanno materialmente operato per le operazioni di spegnimento degli incendi durante la giornata del 25 luglio 2025 in tutto il territorio regionale. E quali provvedimenti intendano assumere, anche in termini di stanziamenti economici regionali, ai fini dell’adozione di un piano regionale più efficiente per la riduzione progressiva del numero degli incendi sul territorio siciliano”.