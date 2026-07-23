Emergenza incendi in Sicilia, i sindacati: «Il sacrificio dei Vigili del Fuoco impone un immediato cambio di rotta»

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Le organizzazioni sindacali CONAPO, FNS CISL, UILPA Vigili del Fuoco e FP CGIL esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Capo Reparto Alessandro Marchi, colto da un malore durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio, e rivolgono un sincero augurio di pronta guarigione al collega rimasto ferito nel medesimo intervento.

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Per le sigle sindacali, «questa tragedia rappresenta il simbolo più drammatico del prezzo che i Vigili del Fuoco stanno pagando nel corso di una delle campagne antincendio più difficili degli ultimi anni». Da giorni, sottolineano, il personale opera senza sosta, con turni prolungati e spesso raddoppiati, affrontando incendi di vaste proporzioni, evacuazioni di abitazioni e strutture sanitarie e garantendo, nello stesso tempo, il regolare servizio di soccorso tecnico urgente.

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Secondo i sindacati, tutto questo avviene «in una regione che continua a fare i conti con una cronica e gravissima carenza di organico», aggravata dall’elevata età media del personale e dall’alto numero di operatori parzialmente inidonei al servizio operativo. Una condizione che, evidenziano, «rende ormai insostenibili i carichi di lavoro, aumentando i rischi per la salute e la sicurezza dei Vigili del Fuoco e, di conseguenza, della cittadinanza».

Le organizzazioni pongono inoltre l’accento sulla condizione geografica dell’Isola: «La Sicilia è un’isola. A differenza di altre regioni, non può contare sull’immediato supporto operativo proveniente dai territori limitrofi». Per questo motivo, spiegano, «i rinforzi provenienti da altre regioni sono preziosi e indispensabili, ma non possono sostituire una presenza stabile, adeguata e strutturata di uomini e mezzi sul territorio».

Da qui la critica alla recente ripartizione dei posti di mobilità, ritenuta «del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze operative dei Comandi dell’Isola». Secondo le sigle sindacali, «è indispensabile anticipare fin da subito i trasferimenti del personale previsti per il mese di ottobre», superando una programmazione basata esclusivamente su criteri teorici e numerici e adottando una visione che tenga conto delle peculiarità della Sicilia, dell’insularità, dell’elevatissimo rischio incendi, dell’età media del personale e della concreta capacità operativa dei Comandi.

Le organizzazioni chiedono quindi «l’immediata revisione della mobilità, con un significativo incremento delle assegnazioni ai Comandi siciliani, l’anticipazione dei trasferimenti verso le sedi maggiormente in sofferenza e l’adozione di un piano straordinario di potenziamento degli organici e delle risorse».

Infine, rilanciano un appello alle istituzioni: «Investire nei Vigili del Fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini. Chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per salvare quella degli altri merita rispetto, organici adeguati, mezzi efficienti e condizioni di lavoro che garantiscano la massima sicurezza». E concludono: «La sicurezza della Sicilia non può essere affrontata con logiche burocratiche o con numeri sulla carta. Servono decisioni immediate, investimenti concreti e una programmazione lungimirante, perché nelle emergenze il tempo non è un dettaglio: il Tempo Salva Vite».