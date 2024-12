Emergenza idrica in Sicilia, Venezia (Pd) chiede la rimozione di Cocina

PUBBLICITÀ

“Le ultime vicende legate all’emergenza idrica in Sicilia confermano l’inadeguatezza e il pressappochismo da parte di chi dovrebbe gestire la crisi con oculatezza e trasparenza”. Lo dichiara Fabio Venezia, parlamentare regionale all’Ars del Partito Democratico.

“L’arroganza e l’incompetenza di Cocina – prosegue – stanno creando disastri in tutta la Sicilia. Il giorno prima emana direttive che vanno in una direzione e il giorno dopo fa l’esatto opposto rispetto a quanto stabilito precedentemente. Piuttosto che attaccare i sindaci che hanno cercato di difendere e tutelare i loro territori perché non spieghi come mai, a distanza di quattro mesi dal ritrovamento dei pozzi a Caltanissetta con una portata di 120 litri al secondo, non è riuscito a fare arrivare l’acqua nei rubinetti dei cittadini nisseni”.

“Compiendo atti irresponsabili – conclude Venezia – stava lasciando definitivamente senz’acqua 26 mila cittadini della zona nord della provincia di Enna. Chiediamo al Presidente Schifani di mettere fine a questa gestione fallimentare rimuovendo immediatamente Cocina prima che la situazione emergenziale gli sfugga definitivamente di mano”.