Emergenza idrica, Colianni: “proposta Webuild insostenibile”

“A breve saranno pubblicati i bandi per i due dissalatori di Palermo che, così come previsto dalla delibera di giunta 459 dello scorso 27 dicembre, saranno realizzati in project financing, quindi con il coinvolgimento di soggetti privati. Parliamo di un investimento di 180 milioni, di cui 10 di fondi regionali”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo d’Orléans. All’incontro hanno preso parte anche Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile e coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica, e Mario Cassarà, dirigente dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.

“Insieme al presidente Schifani e agli uffici del dipartimento della Protezione civile – ha aggiunto Colianni – abbiamo esaminato la proposta di Webuild riguardo ai due dissalatori palermitani. Un’attenta analisi ha evidenziato che l’intervento proposto non è compatibile con i parametri economici stabiliti nella programmazione regionale. L’investimento previsto dal progetto di Webuild è di 875 milioni a fronte dei 180 previsti da quello del governo Schifani”. È evidente la difformità, anche in relazione a un significativo sovradimensionamento degli interventi nella proposta di Webuild rispetto al fabbisogno reale stimato”.

“I piani della Regione – ha aggiunto Cocina – non prevedono di puntare esclusivamente sui dissalatori, se non in parte limitata, per una ragione molto concreta: l’acqua dissalata ha costi di produzione significativamente elevati. Il nostro approccio è improntato a una diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico. Per quanto interessante, il progetto Webuild non è sostenibile economicamente né per l’amministrazione, né per l’utenza finale”.

La Regione conferma quindi il proprio impegno nell’attuazione del programma di interventi già approvato, che prevede per l’area metropolitana di Palermo la realizzazione di due dissalatori, con investimenti per 170 milioni di euro da parte dei privati e 10 milioni provenienti da risorse pubbliche. Proseguono, intanto, i lavori per l’installazione dei dissalatori mobili nei Comuni di Gela e Porto Empedocle, e partiranno a breve anche a Trapani. I dissalatori mobili, finanziati con 90 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con ulteriori 10 milioni di fondi regionali, saranno operativi entro l’estate.