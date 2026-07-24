Emergenza idrica, ANAFePC chiede Consigli comunali aperti a Enna e Piazza Armerina

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Il tema dell’emergenza idrica in Sicilia si arricchisce di un nuovo capitolo istituzionale. L’ANAFePC (Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Lavoro e del Sociale) ha deciso di alzare il livello dello scontro, notificando un sollecito formale a undici Comuni dell’Isola e investendo direttamente i Prefetti competenti.

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L’iniziativa nasce, spiega l’associazione, dal totale silenzio sulle richieste trasmesse lo scorso 8 luglio. Al centro della vicenda c’è la mancata convocazione dei Consigli comunali aperti, «uno strumento di democrazia diretta previsto dall’articolo 39 del TUEL (D.Lgs. 267/2000)», che ANAFePC ha attivato per chiedere conto alle amministrazioni locali del deficit idrico, delle dispersioni di rete e dei ritardi nell’esecuzione delle opere infrastrutturali.

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I Comuni interessati sono Agrigento, Canicattì, Licata, Racalmuto e Sciacca, in provincia di Agrigento; Caltanissetta e Gela, nel Nisseno; Enna e Piazza Armerina, nell’Ennese; Caltagirone, nel Catanese, e Termini Imerese, nel Palermitano. Del formale sollecito sono stati informati, per conoscenza, anche i Prefetti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Palermo.

A fare da detonatore alla nuova fase della protesta è stata l’unica risposta giunta agli atti, quella del Comune di Licata, che ha motivato l’impossibilità di riunire il Consiglio comunale con «non meglio precisati problemi interni». Una spiegazione che ANAFePC considera «del tutto inaccettabile» di fronte al dramma vissuto da famiglie, agricoltori e imprese.

L’azione dell’associazione si inserisce inoltre nel solco di un articolato esposto già inviato a tutte e nove le province siciliane e ai Ministeri competenti per denunciare le criticità strutturali che, secondo ANAFePC, continuano a bloccare l’approvvigionamento idrico nella regione.

L’associazione ribadisce inoltre una linea definita «intransigente», confermando la volontà di proseguire nell’azione istituzionale per ottenere risposte da parte delle amministrazioni coinvolte.

“La gravità della crisi non tollera silenzi né scuse di comodo come quelle arrivate da Licata”, dichiara con fermezza Calogero Coniglio, Presidente di ANAFePC. “Dopo l’esposto alle nove province, pretendiamo risposte immediate dai Comuni. I cittadini hanno il diritto di essere informati. Per questo abbiamo concesso un ultimatum di 5 giorni: in assenza di un riscontro concreto, chiederemo ufficialmente l’intervento sostitutivo dei Prefetti”.

Sulla stessa linea interviene il Vice Presidente di ANAFePC, Maurizio Cirignotta, che sottolinea l’urgenza di un cambio di passo della politica locale: “Non siamo disposti ad assistere inermi con i rubinetti a secco mentre il tessuto produttivo siciliano va al collasso. La convocazione dei Consigli aperti serve a costringere i sindaci a metterci la faccia, fornendo finalmente dati trasparenti e cronoprogrammi d’urgenza certi per uscire dall’emergenza”.

In conclusione, ANAFePC ribadisce che la tutela del diritto all’acqua in Sicilia richiede trasparenza, tempestività nelle segnalazioni e, soprattutto, il coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle decisioni strategiche per la gestione delle risorse del territorio.