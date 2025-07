Emanuele Fonte, maestro di giornalismo, nel ricordo di Angelo Cappa

PUBBLICITÀ

Era la mattina del 29 luglio 2003, di martedì.

Si è spento improvvisamente, com’era nel Suo stile: molto composto e signorile.

Affacciato alla finestra della sua abitazione c’era Flavio Guzzone: con le mani mi comunicava la morte di Emanuele Fonte.

Mi sono sentito straziato nell’apprendere la triste scomparsa improvvisa di u zze Emanuele.

Per me, maestro fin dall’inizio della mia carriera.

Iniziai nel marzo 1983, sempre grazie a “u uzze Emanuele”.

Io l’ho sempre definito un cacciatore di notizie: la mattina si girava Ospedale, Carabinieri, Questura, Tribunale ed altro. Sempre con la sigaretta in bocca e la sua Fiat 128 color verde pisello.

La prima tranche di lavoro doveva essere pronta entro le 14:00, in quanto, con la busta “fuori sacco”, si portava al terminal per il pullman che partiva da Enna per Catania.

Tutti i pomeriggi lavorava in Prefettura con la sua macchina da scrivere Olivetti.

Spesso concludeva la giornata a “chiazza”, oggi mercato di Sant’Antonio.

Sempre grazie a Lui, un giorno ricevetti una chiamata dalla “Fotocronache Olympia” di Milano, con l’incarico di seguire le vicende di tutta la provincia e, come ciliegina sulla torta, venni accreditato a Roma per seguire gli ambienti dello spettacolo RAI e Mediaset, ed anche la politica nazionale.

Sempre grazie a “uzze Emanuele”, ebbi modo di conoscere il cognato Nello Gandini, corrispondente del Giornale di Sicilia. Ed avvenne la grande svolta professionale, sempre grazie a “zze Emanuele” e al cognato Nello Gandini.

Li voglio ricordare con un semplice grazie, dal profondo del cuore, e che sotto il manto della Madonna continuino ad illuminare le nostre menti.

Concludo con un simpatico ricordo che “u zze Emanuele” scrisse sul quotidiano La Sicilia, in occasione del mio matrimonio, definendomi “dinamico d’immagini fotografiche”.

GRAZIE “zze Emanuele”, lei vive sempre nei miei ricordi. R.I.P.

Con tanto amore!!

Angelo Cappa