Elisabetta Scaramelli presenta “Stella bipolare”: quando la scrittura diventa necessità

La scrittrice calabrese, ennese d’adozione, torna ai lettori con una nuova opera che invita al viaggio interiore.

Elisabetta Scaramelli è una di quelle autrici che non si accontentano di un solo genere letterario. Nata a Cosenza, dove si è laureata in DAMS con il massimo dei voti, ha coltivato per anni molteplici passioni artistiche: dalla restaurazione di dipinti e manufatti lignei alla grafica pubblicitaria. La musica, il teatro, la pittura hanno accompagnato gran parte della sua vita, fino all’apertura di un laboratorio che le ha permesso di far conoscere le sue opere anche oltre i confini nazionali.

Ma è stato il trasferimento in Sicilia, ad Enna, nel 2023, a segnare una svolta decisiva.

Qui Scaramelli ha capito che la scrittura non era solo una delle sue tante passioni, ma quella dominante, quella che chiedeva di essere ascoltata con più urgenza.

Un percorso che in realtà era iniziato anni prima, tra le pagine dei giochi di ruolo: prima come giocatrice, poi come master, fino alla fondazione nel 2012 di una comunità nerd dedicata al mondo di J.R.R. Tolkien, il padre del fantasy.

Il suo esordio letterario è stato con un corposo romanzo storico. “Tragodia”, che progressivamente assume sfumature gotiche tipiche del realismo magico, una tragedia che evolve in romanzo a lieto fine per omaggiare i tanti lettori che si erano appassionati alla trama. Della saga sono stati pubblicati tre volumi: “Il gelo nel cuore”, “Il figlio dentro” e “La morte delle sirene”.

La produzione della prolifica scrittrice è quanto mai variegata. C’è “L’oro di Dio”, romanzo storico ambientato nella Calabria del X secolo, e “La casa delle memorie”, appartenente al genere del realismo magico, recentemente tradotto in inglese con il titolo “The house of memories”.

Per rendere omaggio all’amato mondo dei role players ha scritto la dilogia high fantasy “Le Ombre di Saal”: “L’erede di Mayran” e “Il ritorno del Drago”.

E ancora “Mi troverai nelle mie parole”, anch’esso tradotto in inglese come “Among the words”, un romanzo ambientato nella Sicilia contemporanea ai tempi del Covid, che accompagna il lettore attraverso località magiche descritte in prima persona dalla protagonista.

La sua creatura più recente, pubblicata il sette ottobre 2025, è “Stella bipolare”, un’opera che segna un cambio di registro rispetto ai lavori precedenti. Non un romanzo, ma un saggio riflessivo che non chiede molto tempo al lettore, eppure lascia il segno.

Si tratta di un insieme di riflessioni impulsive che sembrano contraddirsi scontrandosi tra di loro, ma che invitano a meditazioni più moderate, dirette a fare pace con i propri demoni interiori.

“Stella bipolare” ha la parvenza di un miscuglio, un contorcersi di pensieri apparentemente senza senso, incomprensibili solo se ci si ostina a volerli comprendere razionalmente. È uno scritto da sentire, più che da leggere.

La scrittrice ha fatto la scelta dell’editoria indipendente, i suoi libri autoprodotti sono disponibili negli store on-line.

Il suo nuovo progetto “1881” è già in itinere: una raccolta di racconti gotici ispirati dalle leggende più oscure della Sicilia. Perché per chi attraverso la scrittura esprime la propria anima, fermarsi non è un’opzione.