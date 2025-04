Elezioni Rsu, Parello: “Cisl Fp primo sindacato confederale in molte realtà”

PUBBLICITÀ

Sono ottimi i risultati conseguiti dalla Cisl Fp nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna nel contesto delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.

La sigla, che in termini di consensi assoluti si è confermata la realtà più rappresentativa nelle tre province, è oggi il primo sindacato nelle funzioni centrali ad Agrigento e primo tra i confederali a Caltanissetta ed Enna, e primo dei confederali nel settore della sanità ad Agrigento, posizionandosi al secondo posto invece nelle altre province.

Nelle funzioni locali, quindi nei comuni e nei liberi consorzi, Cisl Fp è primo sindacato a Caltanissetta ed Enna ed è secondo in provincia di Agrigento con un minimo scarto e con la maggioranza conquistata in realtà importanti come i Comuni di Sciacca e di Canicattì e il Libero consorzio di Agrigento.

“Siamo certamente soddisfatti del risultato conseguito – spiega il segretario generale Salvatore Parello – pur consapevoli del fatto che ci sono margini di miglioramento. Ringraziamo tutti i nostri candidati per essersi spesi e i lavoratori per averci votato e aver dato forza a un sindacato che ha fatto dell’ascolto la sua forza in questi anni, ottenendo risultati importanti”.