Elezioni Rsu: ottimo successo della Femca Cisl Ag Cl En

Con la conclusione della tornata elettorale per il rinnovo della RSU\RLSA, la Femca Cisl ha conseguito in tutte le società del gruppo ENI, in media, più del 30% dei voti rispetto ai propri iscritti. La Femca Cisl si è aggiudicata il 37% delle RSU sul totale degli eletti tra le quattro organizzazioni sindacali che si sono presentate.

“Frutto di questo risultato è il lavoro di squadra svolto da tutto il gruppo dirigente della Femca Cisl in questi anni sul territorio – asserisce Carmelo Tandurella, il segretario generale della Femca Cisl Agrigento Caltanissetta Enna -. Il percorso è stato affiancato da una massiccia formazione fatta a tutti i livelli dal che ha permesso di mettere in evidenza la competenza, la disponibilità, la dedizione e la passione e che ci ha visti, inoltre, coinvolti in maniera partecipativa, costruttiva e propositiva in tutti i tavoli di trattativa”.

Nel dettaglio i risultati delle urne, di seguito elencate le 13 RSU di cui 7 RLSA: Bioraffineria di Gela con 3 RSU elette, Intanno Vincenzo è il candidato più suffragato con 56 preferenze, a seguire Spina Cristoforo e Cavaleri Andrea; Eni Support & Function con 2 RSU eletti, Capizzi Calogero e Caci Rosaria; EniMed con 5 RSU eletti, Longo Calogero, Campisi Cristoforo, Vullo Fabrizio, Baldi Carlo e Di Paola Salvatore; Enirewind con 1 RSU eletta, Aliotta Vito; Riva & Mariani con 1 RSU eletta, Di Rosa Giuseppe; Caltaqua con 1 RSU eletta, Faletra Salvatore.

“Siamo certi – scrivono dalla Femca Ag Cl En – che queste RSU\RLSA, in cui si inseriscono a sindacalisti di comprovata esperienza delle RSU nuove e competenti giovani leve, con l’unica presenza della quota rosa nel gruppo Eni, avranno un ruolo cruciale nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per il miglioramento delle condizioni di lavoro, tenendo conto della salvaguardia dei posti di lavoro rispetto alle nuove configurazioni industriali”.