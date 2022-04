Elezioni Rsu: la Cisl FP in provincia di Enna è il primo sindacato

La Cisl Fp è oggi il primo sindacato negli enti pubblici non economici, è il primo sindacato tra i confederali per quanto riguarda i Ministeri e cresce ovunque nel territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Sono risultati conseguiti durante le elezioni per il rinnovo delle Rsu svoltesi gli scorsi 5, 6 e 7 aprile, con numerosi enti in cui la Cisl Fp si è affermata con risultati ben oltre il 50% degli aventi diritto.

“I dati aggregati delle tre province – spiegano il segretario generale Salvatore Parello, il segretario Territoriale Giovanni Luca Vancheri e la componente della segreteria Simonetta Franzone – ci consegnano una Cisl in forte crescita e premiano il lavoro di squadra svolto finora, fatto di passione, dedizione, attenzione per il territorio, concretezza. Siamo molto soddisfatti, ma non ci basta: ci sono tante battaglie ancora da portare avanti e il nostro sindacato sarà pronto a sostenere i diritti di tutti, ancora una volta. Un particolare grazie a tutti i candidati che si sono spesi in prima persona consentendoci di raggiungere questi importanti risultati”.

Andando al dettaglio, nella provincia di Enna Cisl Fp è il primo sindacato: si segnala in particolare l’affermazione registrata al Comune capoluogo e all’Azienda Sanitaria Provinciale dove la sigla ha ottenuto la maggioranza assoluta. Tutti sopra quota 50% i voti ottenuti a Catenanuova (66%), Pietraperzia (52%), Sperlinga (56%), Troina (56.82%) e Villarosa (70%).